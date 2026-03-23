Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Meliá Hotels International più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Meliá Hotels International mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,43 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 8,883. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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