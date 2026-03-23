MPS, il CdA si aggiorna a domani sul caso Lovaglio
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si è aggiornato a domani per valutare i pareri tecnici e legali sul caso Lovaglio. L'attuale amministratore delegato, escluso dalla lista presentata dal CdA, figura come capolista nella lista alternativa depositata sabato da PLT Holding, la holding della famiglia Tortora.
Sul tavolo diverse opzioni: dal ritiro delle deleghe alla sfiducia, fino all'ipotesi del licenziamento.
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