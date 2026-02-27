Pioggia di vendite su Mps e Mediobanca nel giorno del piano della business combination

(Teleborsa) - Viaggiano in netto ribasso
le azioni di Mps
e Mediobanca
, scivolando in coda
a Piazza Affari
, nel giorno in cui l'AD della banca senese, Luigi Lovaglio, ha presentato il nuovo piano industriale al 2030 della business combination
tra i due gruppi bancari.
Il piano a firma Lovaglio prevede un utile netto adjusted
a 3,7 miliardi nel 2030 (3,3 mld nel 2028) e una distribuzione cumulativa agli azionisti
per circa 16 miliardi, pari a un payout del 100%. Confermate le sinergie
di 700 milioni con la fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia, il cui completamento dell'operazione è atteso entro la fine dell'anno.
Il Cet1
ratio del gruppo è mantenuto al 16% lungo l'intero orizzonte di piano, con un buffer di capitale
di circa 3 miliardi ("una potenza di fuoco per gli azionisti", ha detto Lovaglio) che consente ampia flessibilità strategica per valutare nuove opportunità sia di crescita sia di remunerazione.
Nonostante ciò, il piano è stato accolto freddamente dal mercato, rimasto deluso per la mancanza di dettagli
sulla traiettoria di crescita e anche sull'aggregazione con Mediobanca. E si rimane anche in attesa del concambio della fusione
che verrà svelato il prossimo 10 marzo.