New York: mette il turbo Norwegian Cruise Line Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la principale compagnia di navigazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,29%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Norwegian Cruise Line Holdings, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 19,35 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 20,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 19,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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