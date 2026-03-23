Nusco, nel 2025 ricavi in calo a 48,7 milioni ma marginalità industriale in miglioramento

(Teleborsa) - Nusco , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi a marchio "NUSCO", ha chiuso il 2025 con ricavi netti consolidati a 48,7 milioni di euro (-5,1% rispetto al 2024), in un anno condizionato dalla progressiva riduzione degli incentivi fiscali nel settore edilizio.



Nonostante il calo dei ricavi, il gruppo registra un significativo miglioramento della marginalità industriale: il Material Profit cresce del 7,2% a 23,3 milioni, con un'incidenza sul valore della produzione salita al 46,8% dal 42,1% del 2024. L'EBITDA adjusted si attesta a 4 milioni (margin al 7,97%), penalizzato dal venir meno di componenti positive non ricorrenti presenti nell'esercizio precedente. L'utile netto consolidato è positivo a 0,7 milioni. L'indebitamento finanziario netto sale a 18,2 milioni, riflettendo gli investimenti effettuati nel periodo.



Sul fronte strategico, nei primi mesi del 2026 il gruppo ha acquisito Nusco Immobili Industriali e sottoscritto un accordo per l'ingresso nel mercato degli Emirati Arabi Uniti attraverso l'acquisizione del 51% di Unique Façade Aluminium Works.

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