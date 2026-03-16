Comer Industries, utile 2025 scende a 61,3 milioni. Dividendo di 0,85 euro

(Teleborsa) - Comer Industries , società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, ha chiuso il 2025 con ricavi delle vendite pari a 893,7 milioni di euro, in diminuzione del 5,2% (-3,4% a cambi costanti) rispetto a 942,4 milioni di euro nel 2024. L'EBITDA si attesta a 144,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 157,5 milioni di euro dell'esercizio precedente a causa della contrazione del fatturato. La marginalità percentuale si attesta al 16,2% delle vendite, sostanzialmente in linea con il 2024, grazie ad un'attenta e proattiva gestione dei costi da parte del management e alle continue sinergie derivanti dall'integrazione di Walterscheid.



L'utile netto risulta pari a 61,3 milioni di euro (6,9% sui ricavi consolidati), rispetto ai 67,2 milioni di euro dell'anno precedente. L'utile netto adjusted - rettificato dall'impatto dell'ammortamento della PPA e del relativo impatto fiscale - è stato pari a 76,6 milioni di euro (vs. 82,5 milioni di euro nel 2024), con un'incidenza dell'8,6% dei Ricavi consolidati, in linea con l'anno precedente (8,8%).



"I risultati economici e finanziari del 2025, nonostante le fluttuazioni di mercato, confermano la solidità del Gruppo e la gestione operativa rigorosa, oltre alla capacità di generare valore anche durante periodi instabili - commenta l'AD Matteo Storchi - Il continuo miglioramento della posizione finanziaria netta riflette un approccio disciplinato agli investimenti e al capitale circolante, mantenendo la flessibilità necessaria per cogliere nuove opportunità di sviluppo. L'acquisizione effettuata in Giappone dimostra la visione strategica del Gruppo e la sua capacità di prepararsi a un 2026 caratterizzato da una debole ripresa ed un aumento della quota di mercato".



Il Gruppo ha generato un Free Cash Flow pari a 71,3 milioni di euro che include investimenti netti pari a 40,4 milioni di euro, corrispondente ad un Cash Conversion Rate del 49,3%. L'Indebitamento finanziario netto si attesta a 28,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025 (58,4 milioni di euro a fine 2024) - azzerando di fatto il debito netto (escluso IFRS16) verso il sistema bancario.



Il CdA proporrà alla prossima assemblea di deliberare la distribuzione di un dividendo, relativo all'esercizio 2025, pari a 0,85 euro per azione. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 20 maggio 2026 (c.d. payment date), con data stacco 18 maggio 2026 (c.d. ex-date) e record date 19 maggio 2026.



A parità di perimetro, nel 2026 la società si attende una marginalità in linea con quella registrata nell'esercizio 2025. Inoltre, prevede che il Gruppo continui nel suo percorso di miglioramento della posizione finanziaria netta grazie alla continua generazione di cassa.

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