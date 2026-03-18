STAR7, marginalità in miglioramento nel 2025. Sull'utile pesa l'avviamento

(Teleborsa) - STAR7 , società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 116,1 milioni di euro a tassi di cambio correnti (118,7 milioni a tassi di cambio costanti). A parità di perimetro e a tassi di cambio costanti, i ricavi, rispetto al dato del FY2024, sono sostanzialmente stabili. La società segnala infatti che nell'esercizio fiscale 2025 sono stati dismessi alcuni progetti a marginalità negativa della service line Engineering, ereditati dall'acquisizione di CAAR - STI, che avevano generato circa 0,7 milioni di Ricavi nel FY2024.



L'EBITDA ha raggiunto 18,6 milioni di euro, con un EBITDA Margin del 16%. L'EBITDA Adjusted, depurato dai costi di riorganizzazione aziendale con particolare riferimento alle service line Engineering e Global Content, si è attestato a 19,4 milioni, con un EBITDA Margin Adjusted del 16,7%, in crescita di 100 punti base rispetto al 15,7% del 2024. L'Utile Netto ammonta a 3,2 milioni di euro, rispetto a 3,7 milioni del 2024. Al lordo dell'ammortamento dell'avviamento, il risultato 2025 sarebbe stato pari a circa 7,9 milioni di euro, in crescita rispetto al valore di 7,7 milioni del 2024.



La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 è pari a -21,1 milioni di euro (-27,8 milioni al 31 dicembre 2024), con un miglioramento di 11,6 milioni se si considera la PFN Adj di -32,7 milioni inclusiva dell'uscita di cassa relativa all'acquisizione dei rami d'azienda CAAR e S.T.I perfezionata in data 13 gennaio 2025. Nel corso del 2025 gli investimenti operativi (CapEx) sono stati complessivamente pari a 2,4 milioni di euro, rispetto a 5,9 milioni di euro realizzati nel 2024



"I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro modello di business integrato, che continua a generare valore anche in un contesto macroeconomico complesso nonostante la decisione di concludere alcuni mandati non strategici del portafoglio della ex CAAR - ha commentato l'AD Lorenzo Mondo - Dopo la crescita del 15% registrata nel 2024, la capacità di mantenere nel 2025 ricavi sostanzialmente stabili, a parità di perimetro e di tassi di cambio, rappresenta un segnale rilevante di tenuta e di maturità del nostro approccio industriale".



"Il percorso di razionalizzazione dei costi e di ottimizzazione del portafoglio progetti sta proseguendo con efficacia e sta producendo risultati concreti sul fronte della marginalità, grazie ad una maggiore efficienza operativa e a scelte sempre più mirate verso iniziative ad alto valore aggiunto - ha aggiunto - Questo andamento si riflette nell'incremento dell'EBITDA, che evidenzia la crescente capacità del Gruppo di generare valore operativo, e nel miglioramento dell'utile netto adjusted, a conferma della sostenibilità economica delle decisioni strategiche adottate".

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