IEG, ricavi 2025 salgono a 266 milioni di euro con M&A ed eventi che compensano effetto biennalità

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, ha chiuso il 2025 con ricavi per 266,4 milioni di euro, in aumento di 16,6 milioni (+6,6%) rispetto a 249,8 milioni registrati al 31 dicembre 2024, nonostante l'assenza di importanti manifestazioni biennali quali Tecna (Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici) ed IBE (Intermobility Future Ways) in Italia e Fesqua in Brasile (Fiera Internazionale dell'Industria dei serramenti) ed effetti cambio negativi per circa 1,2 milioni. La crescita è stata sostenuta dallo sviluppo della linea di business degli Eventi organizzati per circa 13 milioni grazie alle buone performance sia dei flagship events sia degli eventi minori. La divisione congressuale contribuisce alla crescita del fatturato con un incremento di 3,1 milioni, mentre la variazione dell'area di consolidamento a seguito delle acquisizioni ha contribuito con un fatturato incrementale pari a circa 10,8 milioni.



L'EBITDA Adjusted è pari a 70,9 milioni di euro, in miglioramento di 5,2 milioni, rispetto al 31 dicembre 2024 quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 65,7 milioni. L'Adjusted Ebitda Margin si attesta al 26,6% del fatturato con un miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto al 26,3% dell'esercizio precedente, grazie ai maggiori volumi realizzati sugli eventi organizzati, che hanno assorbito l'effetto negativo dovuto all'assenza delle manifestazioni biennali degli anni pari, e i potenziamenti della struttura operativa del Gruppo. Il Gruppo chiude l'esercizio con un Utile pari a 30,4 milioni di euro, in diminuzione di 2 milioni rispetto all'esercizio precedente, in cui era pari a 32,4 milioni, per effetto della normalizzazione del tax rate che passa dal 19,7% del 31 dicembre 2024 al 30,3% del 31 dicembre 2025.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2025 è pari a 90,4 milioni di euro, in aumento di 28,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, per effetto dei maggiori investimenti effettuati nel corso del 2025, prevalentemente attribuibili alla realizzazione del nuovo padiglione presso il Quartiere Fieristico di Vicenza e delle dinamiche sovraesposte relative al Capitale Circolante Netto.



Alla luce dell'andamento del trimestre in corso e della visibilità garantita dall'attuale portafoglio ordini, il Gruppo conferma per l'esercizio 2026 gli obiettivi previsti nel Piano Industriale 2025-2030, con ricavi consolidati compresi tra 290 milioni e 295 milioni di euro, marginalità operativa tra 77 milioni e 80 milioni e una Posizione Finanziaria Netta attesa nel range tra 70 milioni e 77 milioni.



Il CdA propone all'Assemblea il pagamento, per ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, di un dividendo lordo pari a 0,20 euro, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi 6.172.839 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 21 maggio 2026, con legittimazione al pagamento il 20 maggio (record date) e previo stacco della cedola n. 7 il 19 maggio 2026.



(Foto: Il logo di Italian Exhibition Group)

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