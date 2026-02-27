TXT e-Solutions, EBITDA 2025 balza a 60 milioni di euro. Crescita organica ricavi +12%

(Teleborsa) - TXT e-Solutions
, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2025
con ricavi consolidati
pari a circa 394 milioni di euro, in crescita di circa il 29% rispetto ai 305 milioni del 2024. La crescita organica normalizzata, che esclude dal perimetro 2024 circa 12 milioni di ricavi one-off 2024 relativi a rivendite, è stata pari a circa il 12%. I ricavi internazionali complessivi rappresentano circa il 16% dei ricavi totali del 2025.
L'EBITDA consolidato
2025 è atteso a circa 60 milioni di euro, in crescita del +53% rispetto al 2024 (39 milioni). L'EBITDA margin
si è attestato a oltre il 15% dei ricavi, in significativo miglioramento rispetto al 12,9% dell'esercizio precedente. L'incremento della marginalità è attribuibile principalmente al contributo positivo delle acquisizioni, alle sinergie realizzate, all'efficientamento operativo e alla cessazione di attività one-off 2024 a minore marginalità rispetto alla media di Gruppo.
"I risultati del 2025 rappresentano un nuovo livello di eccellenza
per TXT, con performance record, superiori al consensus degli analisti, sia in termini di volumi sia di marginalità - commenta l'AD Daniele Misani
- La crescita organica a doppia cifra del core business e il miglioramento dei margini confermano la solidità del nostro posizionamento in settori di mercato strategici quali aerospazio e difesa e nelle infrastrutture digitali e critiche del settore pubblico nazionale".
"Questi risultati sono il frutto della focalizzazione su progetti complessi ad alto valore aggiunto e dello sviluppo delle nostre smart solutions verticali, potenziate da algoritmi di intelligenza artificiale - ha aggiunto - Essi confermano la nostra capacità di generare valore in modo costante e sostenibile, in linea con la guidance del piano industriale
2025-2027, che confermiamo".(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)