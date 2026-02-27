TXT e-Solutions, EBITDA 2025 balza a 60 milioni di euro. Crescita organica ricavi +12%

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconpari a circa 394 milioni di euro, in crescita di circa il 29% rispetto ai 305 milioni del 2024. La crescita organica normalizzata, che esclude dal perimetro 2024 circa 12 milioni di ricavi one-off 2024 relativi a rivendite, è stata pari a circa il 12%. I ricavi internazionali complessivi rappresentano circa il 16% dei ricavi totali del 2025.L'2025 è atteso a circa 60 milioni di euro, in crescita del +53% rispetto al 2024 (39 milioni). L'si è attestato a oltre il 15% dei ricavi, in significativo miglioramento rispetto al 12,9% dell'esercizio precedente. L'incremento della marginalità è attribuibile principalmente al contributo positivo delle acquisizioni, alle sinergie realizzate, all'efficientamento operativo e alla cessazione di attività one-off 2024 a minore marginalità rispetto alla media di Gruppo."I risultati del 2025 rappresentano unper TXT, con performance record, superiori al consensus degli analisti, sia in termini di volumi sia di marginalità - commenta l'- La crescita organica a doppia cifra del core business e il miglioramento dei margini confermano la solidità del nostro posizionamento in settori di mercato strategici quali aerospazio e difesa e nelle infrastrutture digitali e critiche del settore pubblico nazionale"."Questi risultati sono il frutto della focalizzazione su progetti complessi ad alto valore aggiunto e dello sviluppo delle nostre smart solutions verticali, potenziate da algoritmi di intelligenza artificiale - ha aggiunto - Essi confermano la nostra capacità di generare valore in modo costante e sostenibile,2025-2027, che confermiamo".