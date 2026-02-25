Datrix, EBITDA 2025 balza a 1,8 milioni di euro. Ricavi in calo con riposizionamento

Datrix

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning, ha chiuso il 2025 conpari a 13,6 milioni di euro (18,2 milioni nel FY2024). Iattestano al 60% del totale, mentre i ricavi da clienti internazionali ammontano al 47% del totale. I, cioè i ricavi delle linee di business al netto del costo del venduto del segmento AdTech, si attestano a circa 10,9 milioni di euro, in diminuzione del 15% rispetto al FY2024 (12,8 milioni di euro).La crescita significativa dell'pari a circa 1,8 milioni di euro rispetto al FY2024 (+70%), e della marginalità sui ricavi totali pari al 13% rispetto al 6% del FY2024 (+122%) evidenzia un miglioramento strutturale della qualità del mix e dell'efficienza operativa del Gruppo pur in una fase di cambiamento e transizione.Laal 31 dicembre 2025 è pari a circa 2,4 milioni di euro (indebitamento netto) in miglioramento rispetto a 2,5 milioni di euro (indebitamento netto) del primo semestre 2025, registrando una positiva generazione di cassa in coerenza con l'evoluzione virtuosa del business. Nel confronto con il 31 dicembre 2024 (cassa disponibile di 0,7 milioni di euro) vanno, fra gli altri, considerati: i) elementi straordinari pari a circa 1,8 milioni di euro riconducibili al completamento dei pagamenti relativi all'acquisizione della società Adapex Inc. e ii) costi straordinari collegati alla riorganizzazione del Gruppo per circa 0,4 milioni di euro."Il 2025 rappresenta un punto di svolta nell'evoluzione del Gruppo Datrix e i risultati preliminari dell'anno concluso confermano che la direzione intrapresa è quella giusta - ha dichiarato il- La trasformazione che abbiamo avviato ha privilegiato qualità e marginalità rispetto ai volumi. Il miglioramento significativo dell'EBITDA Adjusted e del margine sui Ricavi dimostra la solidità del nuovo modello operativo. Oggi operiamo con una struttura più snella e focalizzata, ponendo solide basi per una crescita profittevole e sostenibile".