Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo industriale francese , con una variazione percentuale del 2,19%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Schneider Electric subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 232,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 250,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 222,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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