Parigi: brillante l'andamento di Legrand
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Legrand più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico del produttore di materiale elettrico mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 129,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 138,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 123,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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