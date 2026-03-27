Parigi: scambi negativi per Legrand

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo industriale francese , che tratta con una perdita del 2,19%.



La tendenza ad una settimana di Legrand è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del produttore di materiale elettrico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 128,6 Euro. Prima resistenza a 131,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 127,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```