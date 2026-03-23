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Parigi: giornata depressa per Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Teleperformance
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un ribasso del 3,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teleperformance rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Teleperformance, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48,61 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50,23 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 47,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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