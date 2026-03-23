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/ Piazza Affari: amplia il rialzo Ferragamo
Piazza Affari: amplia il rialzo Ferragamo
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 12.30
Rialzo per la
maison del lusso
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,24%.
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