Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico del produttore di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,65 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,26. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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