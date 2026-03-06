Milano 12:59
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,69%, rispetto a -5,95% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Analizzando lo scenario di WIIT si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,75 Euro. Prima resistenza a 26,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,4.

