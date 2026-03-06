Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che WIIT
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,69%, rispetto a -5,95% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Analizzando lo scenario di WIIT
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,75 Euro. Prima resistenza a 26,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)