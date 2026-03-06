Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per WIIT

fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico

FTSE Italia Mid Cap

WIIT

indice delle società a media capitalizzazione

WIIT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,55% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,69%, rispetto a -5,95% dell').Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,75 Euro. Prima resistenza a 26,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)