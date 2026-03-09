Piazza Affari: balza in avanti WIIT

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)