Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:00
24.624 -0,08%
Dow Jones 20:00
47.115 -0,81%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Piazza Affari: balza in avanti WIIT

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti WIIT
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di WIIT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso WIIT rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 29.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```