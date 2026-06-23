Piazza Affari: in calo LU-VE Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che presenta una flessione del 2,89% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di LU-VE Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di LU-VE Group , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 68,47 Euro. Primo supporto visto a 66,17. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 65,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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