Technogym, Equita abbassa target price con debolezza dei margini temporanea

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 22 euro per azione (-8%) il target price su Technogym , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, confermando la raccomandazione "Buy" dopo aver partecipato a dei meeting della società con un gruppo di investitori. Sono emerse conferme sulla traiettoria di crescita di medio termine, ma anche elementi di cautela sul primo semestre e sui margini dell'intero anno, come già in parte veicolato dalla società in meeting recenti e incorporato dalla correzione del titolo nelle ultime settimane (-20% dai massimi).



Il broker ha ribassato le stime FY26: fatturato -1% (+10% c.c. vs. prec. +11%) e EBITDA -6,5% (con margine FY -90bps, secondo semestre -40bps YoY), con utile netto -9%. L'impatto è più contenuto sul 2027-28 ipotizzando il progressivo rientro delle tensioni inflattive. Le stime 2026 rimangono 1-2% sopra il consensus più recente (fatturato +8% e EBITDA margin -100bps).



"Vediamo la debolezza dei margini 2026 come temporanea e confermiamo il Buy sul titolo che tratta a 23x il PE27 (range storico 16x-30x) con fondamentali attraenti e chiaro potenziale di crescita", si legge nella ricerca.

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