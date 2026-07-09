Piazza Affari: brillante l'andamento di Technogym

(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a -1,03% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,6. Il peggioramento di Technogym è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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