Piazza Affari: brillante l'andamento di Technogym
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technogym mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,9%, rispetto a -1,03% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,38 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,6. Il peggioramento di Technogym è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 15,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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