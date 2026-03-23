Piazza Affari: seduta euforica per D'Amico

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,40%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per D'Amico , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,918 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,558. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,517.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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