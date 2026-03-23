Piazza Affari: seduta euforica per D'Amico
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,40%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di D'Amico evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso D'Amico rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per D'Amico, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6,918 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,558. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6,517.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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