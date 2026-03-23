Ranking Caliber 2026: Amplifon tra le migliori aziende italiane per reputazione

(Teleborsa) - Nel ranking 2026 "Most Trusted & Liked Companies" elaborato da Caliber, azienda internazionale che si occupa di reputazione, Amplifon si posiziona al quarto posto con un Trust & Like Score di 74. Questo risultato conferma la solidità della reputazione dell’azienda a livello globale, sostenuta dal suo ruolo di leader mondiale nell’hearing care e da una presenza in 25 Paesi.



A incidere positivamente sulla percezione del pubblico italiano sono anche il forte impegno in ambito ESG — testimoniato dall’inclusione per il quarto anno consecutivo nello S&P Global Sustainability Yearbook — e l’attenzione verso le persone, con la certificazione Global Top Employer, oltre che in Europa, Nord America e America Latina. Un posizionamento che rafforza ulteriormente l’immagine di Amplifon come realtà affidabile, responsabile e orientata al lungo periodo.



Il ranking "Most Trusted & Liked Companies" mostra quali tra le principali società italiane quotate guidano la classifica per fiducia e apprezzamento nel 2026. L’analisi si basa sulle aziende incluse nel FTSE MIB 40, il principale indice della Borsa Italiana che raccoglie le 40 società a maggiore capitalizzazione e liquidità, rappresentative dei settori chiave dell’economia del Paese.

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