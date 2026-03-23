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Si muove in ribasso l'EURO STOXX Banks a Eurozona
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Indici settoriali
23 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sull'
indice bancario europeo
, che continua la giornata a 229,98 punti, in forte calo del 2,14%.
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