UE, ok ad aiuto di Stato francese per produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un programma francese a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi della Strategia UE per l'idrogeno e del Clean Industrial Deal. Il programma contribuirà inoltre al raggiungimento degli obiettivi del Piano REPowerEU per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verso un'economia pulita. La Francia prevede che il programma consentirà di evitare l'emissione di fino a 1.100 chilotonnellate di CO2 all'anno, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE.



Il programma sosterrà la costruzione di 1 GW di capacità di elettrolisi dell'idrogeno. Gli aiuti saranno assegnati tramite una procedura di gara competitiva articolata in tre fasi. La prima gara riguarda 200 MW di capacità di elettrolisi con un budget stimato di 797 milioni di euro. L'idrogeno prodotto nell'ambito di questo programma sarà venduto esclusivamente per uso industriale diretto, al fine di limitarne l'utilizzo ai casi in cui non esistano alternative di elettrificazione economicamente sostenibili.



"Questo programma francese a sostegno dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio rappresenta un passo importante per rafforzare il futuro industriale pulito dell'Europa - ha detto la vicepresidente esecutiva per una transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera - L'idrogeno svolgerà un ruolo strategico nella decarbonizzazione dei settori in cui la sola elettrificazione non è sufficiente. Allo stesso tempo, contribuisce a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati. Gli aiuti sosterranno i progetti più convenienti, riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi nel mercato interno".

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