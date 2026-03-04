Cresce l'attesa per l'Industrial Accelerator Act: le novità del "Buy European"

(Teleborsa) - Prende corpo, che sarà, con qualche giorno di ritardo rispetto alla tempistica iniziale. Il regolamento, che punta ae garantire resilienza economica e obiettivi di decarbonizzazione, avrebbe dovuto inizialmente vedere la luce entro fine febbraio.Il provvedimento, che rientra nel più ampio Clean Industrial Deal, detta una- le industrie energivore comele- e per rafforzare la resilienza economica e la competitività del Vecchio Continente dalla concorrenza di Cina e Stati Uniti, grazie allaPer effetto di questa clausola,- dovranno, garantendo quote minimali di componenti prodotte e realizzate in UE. Pertanto, per accedere ai fondi pubblici tramite appalti, aste, incentivi fiscali o aiuti di Stato. Quote su cui si patteggerà sino all'ultimo minuto, così come sull'estensione geografica di ciò che è considerato europeo (per ora sono compresi solo Norvegia, Islanda e Liechtenstein che sono formalmente membri del mercato unico, ma un'accezione ristretta potrebbe escludere il Regno unito che è fuori dalla UE ed altri importanti partner commerciali).Stando alle ultime bozze, per lecome l'acciaio e l'alluminio, le quote dovrebbero essere pari ala basse emissioni di carbonio realizzato in UE eda basse emissioni prodotto in UE., la norma fisserebbe undi produzione europea. Per l'industria automotive, si prevede che lesiano interamente assemblate in Europa e contengano almeno. Infine, per le- eolico, solare fotovoltaico, elettrolizzatori, pompe di calore, nucleare - si dovranno usareeuropee che il regolamento puntualmente individuerà.Il regolamento, inoltre, fisserebbe, indicando une in tutti i casi in cui l’investitore provenga da un Paese che controlla almeno il 40% della capacità produttiva globale di quel settore.