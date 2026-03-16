Bankitalia, a gennaio emissioni nette di bond da residenti per 4,4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026 i settori residenti hanno registrato emissioni nette di obbligazioni pari a 4,4 miliardi di euro. Lo comunica la Banca d'Italia.



Le amministrazioni pubbliche hanno effettuato emissioni nette pari a 3,0 miliardi, vi hanno contribuito le emissioni nette di BTP (2,7 miliardi) e di titoli di altre amministrazioni centrali (0,8 miliardi) a fronte di rimborsi netti di BOT (0,5 miliardi). I rimanenti settori hanno registrato emissioni nette per 1,3 miliardi (gli altri intermediari finanziari, le imprese di assicurazione e le società non finanziarie rispettivamente per -5,2, 1,6 e 4,9 miliardi).



Nel mese di febbraio i rendimenti a scadenza lordi dei BTP guida a 3, 10 e 30 anni sono diminuiti di 9, 10 e 6 punti base, portandosi rispettivamente al 2,37, 3,39 e 4,33 per cento. Il rendimento del CCT guida è diminuito di 2 punti base, portandosi al 2,73 per cento.

Condividi

```