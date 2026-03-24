Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un -0,1%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,788. Primo supporto visto a 0,7856. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,7848.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)