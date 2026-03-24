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Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,02%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1,3734. Primo supporto a 1,3717. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,3712.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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