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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,91%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.881,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,91%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -1,91% e termina gli scambi a 3.881,28 punti.
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