Milano 23-mar
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Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,84%

Hang Seng a 24.829,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,84%
Indice Hang Seng +1,84% a quota 24.829,92 all'apertura pomeridiana.
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