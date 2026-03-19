Frendy Energy, MOL quasi dimezzato nel 2025 con minore idraulicità

(Teleborsa) - Frendy Energy , società controllata da Edison e attiva in Italia nella produzione di energia elettrica da impianti mini-idro, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 1,826 milioni di euro, rispetto ai 2,358 milioni di euro del 2024. L'esercizio 2025 è stato caratterizzato dalla minore disponibilità della risorsa idrica dopo l'elevata idraulicità del 2024. Tale dinamica ha determinato una riduzione della produzione di energia elettrica, che nel corso dell'anno è stata pari a 9 GWh rispetto a 11,7 GWh del 2024.



Il Margine Operativo Lordo (MOL) è risultato pari a 642 mila euro, in diminuzione rispetto a 1,256 milioni di euro del 2024, per effetto dei fattori sopra indicati. I proventi finanziari netti si attestano a 82 mila euro, in riduzione rispetto ai 95 mila euro del 2024, per effetto dei minori interessi attivi sul conto corrente di corrispondenza in essere con la controllante Edison. Il Gruppo ha chiuso il 2025 con un utile complessivo pari a 116 mila euro, rispetto ai 599 mila euro del 2024.



L'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta una liquidità pari a 4,628 milioni di euro, rispetto ai 3,978 milioni di euro alla fine del 2024. Il miglioramento dell'indebitamento finanziario netto positivo è dovuto principalmente ai flussi di cassa operativi e alla solida gestione del capitale circolante nel periodo.

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