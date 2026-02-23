Yakkyo, nel 2025 balzo dei ricavi a 19,4 milioni di euro (+54%)

Yakkyo

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata in soluzioni software basate su intelligenza artificiale per il dropshipping e il wholesale quotata su Euronext Growth Milan, ha esaminato oggi i dati preliminari dell', confermando un trend di crescita solido e strutturale.La Società ha chiuso l'anno conper circa, segnando un incremento del 54% rispetto ai 12,6 milioni del 2024. A trainare la performance è stato il canale, che ha generato 16 milioni di euro (+55%), affiancato dal settore wholesale con 3,4 milioni di euro (+48%). Il volume dell’attività è testimoniato dal numero di ordini gestiti, salito a 895 mila, con un balzo del 63% su base annua.Sotto il, l’è risultato(cassa netta), segnando un netto miglioramento rispetto al debito di 0,1 milioni registrato a fine 2024. La posizione finanziaria è ulteriormente rafforzata da 0,7 milioni di euro in gestioni patrimoniali non ancora smobilizzate.Il nuovo anno si è aperto con un’ulteriore accelerazione: a gennaio 2026 Yakkyo ha registrato circa, mettendo a segno un aumento del 120% rispetto allo stesso mese del 2025., Presidente e AD di Yakkyo, ha espresso grande soddisfazione: "Ci siamo avvicinati ai 20 milioni di euro di fatturato gestendo quasi 1 milione di ordini. Il passaggio su EGM rappresenta una tappa fondamentale per rafforzare il nostro standing e ampliare le opportunità di crescita".