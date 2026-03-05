USA, richieste sussidi disoccupazione stabili a 213 mila unità

(Teleborsa) - Restano costanti ledinegli. Nella settimana al 28 febbraio, i "" sono risultati pari a 213 mila unità, in linea con quelle della settimana precedente (riviste da 212 mila) e rispetto alle 215 mila unità attese.La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a, in calo di 4.750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente (220.500). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 14 febbraio, lesi sono attestate a 1.868.000, in aumento di 46.000 dal dato rivisto della settimana scorsa (1.822.000) e sopra le 1.850.000 attese.