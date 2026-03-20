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Gambero Rosso: nel 2025 ricavi stabili, ebitda +5%

Finanza
Gambero Rosso: nel 2025 ricavi stabili, ebitda +5%
(Teleborsa) - Gambero Rosso S.p.A., holding del Gruppo Gambero Rosso, leader nel settore wine travel food, ha chiuso il 2025 con ricavi netti di vendita pari a 14,92 milioni di euro, rispetto a 14,90 milioni di euro dell’esercizio precedente.

L’Ebitda consolidato 2025 è stato pari a circa 2,70 milioni di euro (Ebitda margin del 17,68%) rispetto a 2,54 milioni di euro del 2024 (Ebitda margin del 16,75%). L’Ebit consolidato è pari a 30 mila di euro (-0,21 milioni di euro nel 2024).

Il risultato netto consolidato ammonta a circa -2,02 milioni di euro (-2,00 milioni di euro nel 2024).

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2025 è pari ad euro 13,03 milioni, in diminuzione di 1,73 milioni di euro rispetto ai 14,76 milioni al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita mediante l’utilizzo di utili a nuovo.
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