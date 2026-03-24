Energia, Arabia Saudita e Kuwait a lavoro su nuove operazioni nonostante la guerra in Medio Oriente

(Teleborsa) - Nonostante il conflitto in Medio Oriente sia giunto alla sua quarta settimana e l'Iran continui a colpire le infrastrutture petrolifere e gasifere della regione, l'Arabia Saudita e il Kuwait intendono procedere con alcune operazioni nel settore energetico. Secondo quanto riportato da Bloomberg, le potenze del Golfo puntano a trasmettere un messaggio di continuità operativa per rassicurare i mercati e gli investitori internazionali.



Saudi Aramco starebbe infatti preparando il lancio di un processo per la vendita di una quota nel business dei terminali di esportazione e stoccaggio del petrolio. L'operazione, supportata da Citigroup, assume una rilevanza strategica cruciale in questa fase: con lo Stretto di Hormuz in una situazione di stallo, il Regno sta accelerando il reindirizzamento delle spedizioni verso il Mar Rosso, utilizzando rotte alternative attraverso Yanbu per garantire la stabilità delle forniture. In una nota ufficiale, Aramco ha confermato che la priorità resta il mantenimento di operazioni sicure e affidabili.



Parallelamente, la Kuwait Petroleum Corp. (KPC) starebbe invece collaborando con Centerview Partners LLC per dare in leasing parte della propria rete di gasdotti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 7 miliardi di dollari destinati a finanziare i propri piani di investimento. Nonostante gli attacchi iraniani abbiano già colpito asset chiave nella regione – tra cui la raffineria saudita di Ras Tanura e il giacimento di Shaybah – grandi fondi di private equity e infrastrutture rimangono impegnati nelle trattative.



Questi accordi riflettono una strategia consolidata dei governi del Golfo per diversificare le proprie economie, attingendo a capitali istituzionali globali pur mantenendo il controllo sugli asset strategici. Tuttavia, l'incertezza permane: mentre Donald Trump parla di colloqui "produttivi" per una risoluzione delle ostilità, Teheran ha smentito qualsiasi comunicazione diretta.



Nel frattempo, il Kuwait si trova costretto a tagliare la produzione ai livelli dei primi anni '90 a causa della saturazione dei depositi di stoccaggio, mentre le tensioni belliche continuano a minacciare la sicurezza energetica dell'intera area.

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