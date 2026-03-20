Technogym, Equita alza target price con risultati ben sopra attese

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 20,30 euro
per azione (+1,5%) il target price
su Technogym
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo risultati 2025
decisamente sopra le attese, con miglior fatturato e soprattutto margini più alti.
In conference call il tono del management è apparso fiducioso malgrado il contesto incerto
. Guardando al Medio Oriente, l'area impattata dalla crisi rappresenta circa il 6% del fatturato di gruppo, con alcune regioni (Arabia Saudita, Oman, Kuwait) che mostrano una buona resilienza mentre altre appaiono più colpite (in particolare gli Emirati Arabi). Al momento le consegne sono regolari
e il management non è particolarmente preoccupato dato che la maggior parte dei clienti continua a guardare al lungo termine, e nessun progetto è stato cancellato
ad oggi. Non si possono escludere implicazioni sui costi di trasporto, ma questo costo è normalmente ribaltato al cliente. Nessun aumento dei prezzi in programma per ora, ma in occasioni simili la società ha potuto fare leva sul proprio pricing power.
Equita fa notare che Technogym tratta a 26-22,5-20x il PE26-27-28 vs. 23x storico, ma il titolo merita multipli più elevati
considerando l'eccellente track record, una base di ricavi ben diversificata e solidi fondamentali (EBITDA margin circa 22% e in miglioramento, FCF/EBITDA circa 50%, cassa netta, ROCE circa 60%). "L'esposizione al Medio Oriente resta da monitorare ma il tono del management e i forti risultati 2025 sono rassicuranti e rendono le stime 2026 alla portata malgrado il contesto più incerto", viene sottolineato.