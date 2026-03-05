Wall Street in rosso senza una fine della guerra in Medio Oriente in vista

(Teleborsa) - Wall Street si muove in ribasso con il conflitto in Medio Oriente entrato nel suo sesto giorno
, sollevando preoccupazioni per nuove pressioni inflazionistiche che potrebbero complicare le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.Non emerge alcun segno di una fine del conflitto
, con i funzionari iraniani che avvertono che gli attacchi si intensificheranno. Intanto, gli stati arabi del Golfo hanno segnalato intercettazioni di missili e droni iraniani e Israele sta effettuando nuove ondate di attacchi aerei su Teheran. Già ieri il conflitto si è esteso oltre il Golfo dopo che un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka e la NATO ha intercettato un missile diretto in Turchia.
Sul fronte politico
, il Senato degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione che mirava a limitare l'autorità del presidente Donald Trump di condurre operazioni militari contro l'Iran. La misura è stata bocciata con 47 voti favorevoli e 53 contrari, con un sostegno repubblicano limitato.
Sul fronte macroeconomico
, la produttività del lavoro negli Stati Uniti è aumentata
più del previsto nrl quarto trimestre, a un tasso annualizzato del 2,8% (per il terzo trimestre è stata rivista al rialzo al 5,2%). Le domande di sussidio di disoccupazione sono invece rimaste stabili
a 213.000 la scorsa settimana, a ulteriore dimostrazione della stabilizzazione del mercato del lavoro.
Tra chi ha pubblicato i conti
prima della campanella, Kroger
ha previsto
vendite e utili annuali inferiori alle stime.
Guardando ai principali indici
, il listino USA scambia con un calo dello 0,65% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 6.845 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,26%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,33%).