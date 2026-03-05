Milano 15:38
Wall Street in rosso senza una fine della guerra in Medio Oriente in vista

(Teleborsa) - Wall Street si muove in ribasso con il conflitto in Medio Oriente entrato nel suo sesto giorno, sollevando preoccupazioni per nuove pressioni inflazionistiche che potrebbero complicare le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

Non emerge alcun segno di una fine del conflitto, con i funzionari iraniani che avvertono che gli attacchi si intensificheranno. Intanto, gli stati arabi del Golfo hanno segnalato intercettazioni di missili e droni iraniani e Israele sta effettuando nuove ondate di attacchi aerei su Teheran. Già ieri il conflitto si è esteso oltre il Golfo dopo che un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka e la NATO ha intercettato un missile diretto in Turchia.

Sul fronte politico, il Senato degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione che mirava a limitare l'autorità del presidente Donald Trump di condurre operazioni militari contro l'Iran. La misura è stata bocciata con 47 voti favorevoli e 53 contrari, con un sostegno repubblicano limitato.

Sul fronte macroeconomico, la produttività del lavoro negli Stati Uniti è aumentata più del previsto nrl quarto trimestre, a un tasso annualizzato del 2,8% (per il terzo trimestre è stata rivista al rialzo al 5,2%). Le domande di sussidio di disoccupazione sono invece rimaste stabili a 213.000 la scorsa settimana, a ulteriore dimostrazione della stabilizzazione del mercato del lavoro.

Tra chi ha pubblicato i conti prima della campanella, Kroger ha previsto vendite e utili annuali inferiori alle stime.

Guardando ai principali indici, il listino USA scambia con un calo dello 0,65% sul Dow Jones; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 6.845 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,26%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,33%).
