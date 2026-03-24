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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
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24 marzo 2026 - 10.00
Si muove in retromarcia l'
indice bancario europeo
, che scivola a 238,48 punti.
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