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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Banks
Si muove in retromarcia l'indice bancario europeo, che scivola a 238,48 punti.
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