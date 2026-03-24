Ferragamo, BofA aumenta target price e conferma Underperform

(Teleborsa) - Bank of America conferma la raccomandazione "Underperform" su Salvatore Ferragamo , maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, incrementando il target price a 6,1 euro per azione dai precedenti 5,5 euro in seguito alla pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2025 e all'aggiornamento del modello.



La revisione del giudizio è arrivata all'interno di un report sul settore europeo, dove è arrivato un upgrade a "Buy" da "Neutral" su Richemont , con un prezzo obiettivo di CHF 175 (potenziale di rialzo del 28%). Il prezzo delle azioni Richemont è in calo del 20% da inizio anno 2026. Attualmente viene scambiato a 22x per l'esercizio 2027, o 20x ex cash. L'azienda continua a registrare una crescita dei ricavi ben superiore a quella dei concorrenti del settore. "Considerando la ripresa più lenta del previsto nel segmento del lusso leggero, riteniamo che la storia di crescita di Richemont diventi ancora più singolare - si legge nella ricerca - Sebbene i fattori esterni rappresentino un ostacolo per i margini lordi degli esercizi 2026 e 2027, questo sembra ora riflettersi maggiormente nelle aspettative del consensus".



Bank of America ha anche aggiornato le stime su LVMH , Hermès e Kering per riflettere un inizio di 2026 della domanda di lusso leggero più lento del previsto. Sebbene avesse già previsto un certo miglioramento negli Stati Uniti e in Cina, le difficoltà del turismo globale e le perturbazioni in Medio Oriente hanno determinato una ripresa della domanda più graduale. Ciò significa che le previsioni di crescita organica dei ricavi sono state riviste al ribasso. Tuttavia, questo effetto è parzialmente compensato da una minore intensità delle fluttuazioni valutarie.



Su LVMH (Buy) il prezzo obiettivo scende a 675 euro da 750. Su Hermes (Buy) il prezzo obiettivo diminuisce a 2500 euro da 2650. Su Kering (Neutral) il prezzo obiettivo scende a 300 euro da 350.

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