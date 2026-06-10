STM sale in Borsa dopo promozione a Buy da Bank of America

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per il titolo STMicroelectronics , colosso italo-francese dei semiconduttori, dopo che Bank of America ha migliorato la raccomandazione a "Buy" da "Neutral", con target price alzato a 86 euro per azione dai precedenti 71 euro.



BofA cita l'opportunità di STM di espandere la propria quota di mercato nel business dei data center e dei satelliti in orbita terrestre bassa, insieme alla ripresa del mercato automobilistico. "Riteniamo che il mercato sottostimi sostanzialmente la capacità di guadagno di STM nel corso dei prossimi 2-3 anni", sottolinea la banca d'affari.



STMicroelectronics si attesta a 63,05 euro, con un aumento del 2,57%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 63,63 e successiva a 64,8. Supporto a 62,46.

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