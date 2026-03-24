Francoforte: in bella mostra Puma

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Puma , che mostra una salita bruciante del 3,87% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Puma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Puma mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,51 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,71. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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