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Francoforte: profondo rosso per SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per SAP
Ribasso per la compagnia software tedesca, che passa di mano in perdita del 4,61%.
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