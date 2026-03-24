Milano
14:34
42.938
-0,58%
Nasdaq
14:34
24.082
-0,44%
Dow Jones
14:34
45.885
-0,70%
Londra
14:34
9.880
-0,14%
Francoforte
14:34
22.434
-0,97%
Martedì 24 Marzo 2026, ore 14.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: profondo rosso per SAP
Francoforte: profondo rosso per SAP
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 09.50
Ribasso per la
compagnia software tedesca
, che passa di mano in perdita del 4,61%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: scambi negativi per SAP
Francoforte: i venditori si accaniscono su SAP
Francoforte: calo per SAP
Francoforte: vendite diffuse su SAP
Titoli e Indici
SAP
-3,64%
Altre notizie
SAP in discesa a Francoforte
Francoforte: movimento negativo per SAP
Francoforte: performance negativa per SAP
Francoforte: profondo rosso per Deutsche Post
Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,01%
Piazza Affari: profondo rosso per il settore automotive dell'Italia
Guide
Tassi BCE: cosa sono, come funzionano, picchi storici e quali fattori li muovono
I tassi della Banca Centrale Europea sono uno dei principali strumenti con cui la BCE prova a tenere sotto controllo l’inflazione e, al contempo, a evitare che l’economia dell’area euro rallenti o si...
leggi tutto