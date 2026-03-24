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Francoforte: risultato positivo per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Lanxess
Rialzo marcato per la compagnia chimica tedesca, che tratta in utile del 2,84% sui valori precedenti.
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