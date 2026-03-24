Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Bene la società di packaging , con un rialzo del 2,92%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Gerresheimer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche complessive del produttore di contenitori evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 18,77 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 19,9. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 18,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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