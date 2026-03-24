Gen Digital scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto il leader mondiale nella sicurezza di Internet , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,78%.



La tendenza ad una settimana di Gen Digital è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Gen Digital rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 20,58 USD, mentre i supporti sono stimati a 19,71. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 21,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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