Helyx, ValueTrack pone fair value "under review" con accelerazione business

(Teleborsa) - ValueTrack ha posto "Under Review" stime e fair value su Helyx Industries (ex Ulisse Biomed), gruppo attivo nella diagnostica e biologia molecolare quotato su Euronext Growth Milan.



Gli analisti fanno notare che, negli ultimi 12-18 mesi, Helyx ha subito una trasformazione sostanziale, con un nuovo brand, un mix di attività rimodellato e una serie di nuovi contratti che segnano la sua transizione da un modello di business più diversificato nel campo della diagnostica molecolare a un modello di crescita molto più focalizzato e sempre più incentrato sul Next-Generation Sequencing (NGS). I risultati dell'esercizio 2025 iniziano a mostrare i segni di questa transizione: il valore della produzione ha raggiunto i 2,2 milioni di euro (+79% su base annua; +30% rispetto alle stime), mentre la perdita EBITDA si è ridotta drasticamente a -1,2 milioni di euro (rispetto a -3 milioni di euro nell'esercizio 2024; in linea con le stime). Anche l'assorbimento di cassa è stato sostanzialmente in linea con le aspettative, con una liquidità netta a dicembre 2025 pari a 0,2 milioni di euro rispetto alla stima di 0,4 milioni di euro. Inoltre, la divisione Mytho, di recente creazione, ha contribuito con 1,1 milioni di euro di ricavi nel suo primo anno, emergendo come il principale motore di crescita del gruppo.



A seguito delle nuove previsioni aziendali per il 2026, che prevedono ricavi (incluse le sovvenzioni) compresi tra 3,2 e 3,5 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni di euro della precedente stima) e un EBITDA compreso tra -0,6 e -0,4 milioni di euro (rispetto ai -0,8 milioni di euro della precedente stima), ValueTrack sta rivedendo le stime e la valutazione. Helyx prevede ora di raggiungere i precedenti obiettivi di fatturato per il 2028 già nel 2026, mentre la fase iniziale di avvio di Mytho e l'impatto ancora in evoluzione delle recenti iniziative commerciali, in particolare in NGS e nel contratto Revvity/Puglia, suggeriscono un potenziale rialzo degli utili a medio termine una volta che la visibilità migliorerà.

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