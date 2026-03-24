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Londra: balza in avanti Smith & Nephew

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Smith & Nephew
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che avanza bene dell'1,81%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smith & Nephew rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di Smith & Nephew suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,96 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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