Londra: balza in avanti Smith & Nephew

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , che avanza bene dell'1,81%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Smith & Nephew rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Smith & Nephew suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,96 sterline con tetto rappresentato dall'area 12,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```