Londra: Smith & Nephew scende verso 12,86 sterline

(Teleborsa) - A picco il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici
, che presenta un pessimo -4,52%.
Lo scenario su base settimanale di Smith & Nephew
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Smith & Nephew
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 13,54 pounds. Possibile una discesa fino al bottom 12,86. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 14,23.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)