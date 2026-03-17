Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa

(Teleborsa) - Avanza la compagnia aerea tedesca , che guadagna bene, con una variazione dell'1,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo del vettore aereo tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 7,693 Euro con prima area di resistenza vista a 7,981. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,525.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```